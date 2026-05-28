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Adler Group S.A. mit Fortschritten bei der Veräußerung von Projektentwicklungen und solider Performance in Q1 2026



28.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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Adler Group S.A. mit Fortschritten bei der Veräußerung von Projektentwicklungen und solider Performance in Q1 2026 Fortschritte bei Veräußerungen von Projektentwicklungen und nicht strategischen Bestandsobjekten

Rückzahlung in Höhe von 197 Mio. EUR seit Jahresanfang

Berliner Mietportfolio mit einem flächenbereinigten Mietwachstum von 3,6 % und einer Leerstandsquote von 1,4 %

Rückzahlung der verbleibenden Anteile der 2026 fälligen Anleihe der Adler Real Estate GmbH

Keine Kapitalmarktverbindlichkeiten mit Fälligkeit vor Ende 2028 Luxemburg, 28. Mai 2026 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt. Projektentwicklungen - Fortschritte bei Veräußerungen Nach den erfolgreichen Verkäufen und Zahlungseingängen der Projektentwicklungen 'Holsten Quartier' in Hamburg' 'Quartier Kaiserlei' in Offenbach und 'Benrather Gärten' in Düsseldorf hat die Veräußerung der noch verbleibenden Upfront Sale-Entwicklungsprojekte weiterhin höchste Priorität. Ebenso wurden die Bestandsimmobilien "Kornversuchsspeicher" und "Hedemannstraße" in Berlin veräußert und der Kaufpreis vereinnahmt. Die Nettoerlöse aus diesen Verkäufen in Höhe von 197 Mio. EUR wurden zur weiteren Reduzierung der Verschuldung und dabei vorrangig für Teilrückzahlungen der 1L New Money Facility verwendet. Das Forward Sale-Projekt 'Quartier Hoym' in Dresden wurde an den Käufer übergeben. Der Bau der danach verbleibenden zwei Forward Sale-Projekte 'Ostforum' in Leipzig und 'Grand Ouest' in Frankfurt wird mit dem Ziel der Fertigstellung zum Jahreswechsel intensiv vorangetrieben. Vermietungsgeschäft - solide Performance in Q1 2026 Das flächenbereinigte Mietwachstum der verbliebenen Einheiten belief sich auf 3,6 % unverändert zum Vorquartal. Die operative Leerstandsquote blieb mit 1,4 % auf einem niedrigen Niveau. Die durchschnittliche Wohnungsmiete stieg von 8,31 EUR/qm/Monat im März 2025 auf 8,64 EUR/qm/Monat im März 2026. Zum 31. März 2026 umfasst das Mietportfolio 17.483 Einheiten, davon 17.434 Einheiten im Raum Berlin. Der Wert des Mietportfolios beträgt 3,5 Mrd. EUR. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Portfolioveräußerungen in 2025 und weiterer Verkäufe im ersten Quartal 2026 sanken die Nettomieteinnahmen in den ersten drei Monaten 2026 von 37 Mio. EUR im Vorjahr auf 31 Mio. EUR. Die Adler Group bestätigt ihre Prognose für die Nettomieteinnahmen für das Gesamtjahr 2026 in einer Bandbreite von 124 bis 129 Mio. EUR. Ertragssituation - geringere Mieteinnahmen und Erträge aufgrund eines kleineren Portfolios Das Ergebnis aus operativer Tätigkeit belief sich in den ersten drei Monaten 2026 auf 0 Mio. EUR (Vorjahr: minus 35 Mio. EUR). Dies stellt eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar. Wichtiger Treiber sind Anpassungen der Organisationsstruktur an das verkleinerte Portfolio. Das Adj. EBITDA aus Vermietungsaktivitäten belief sich auf 21 Mio. EUR und lag damit auf dem Niveau des Vorjahreswerts. Das Nettoergebnis von minus 72 Mio. EUR (Vorjahr: minus 170 Mio. EUR) wurde maßgeblich durch Zinsaufwendungen negativ beeinflusst. Kapitalstruktur - solide Basis nach Rückzahlung der Adler Real Estate Anleihe Nach der vorzeitigen Rückzahlung der verbleibenden Anleihen in Höhe von 14,8 Mio. EUR der Adler Real Estate am 16. März 2026 stehen dem Unternehmen bis Ende 2028 keine Fälligkeiten von Kapitalmarktverbindlichkeiten bevor; 97 % der gesamten Finanzschulden werden 2028 oder später fällig. Der Loan-to-Value (LTV) des Unternehmens lag im März 2026 bei 77,1 %. Zum Ende des ersten Quartals 2026 verfügte die Adler Group über liquide Mittel in Höhe von 301 Mio. EUR. Definitionen der Alternative Performance Measures finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf den Seiten 12-13 und 15-18 des Finanzberichts für die ersten drei Monate 2026, der auf der Website des Unternehmens verfügbar ist: https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse Webcast Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute, am 28. Mai 202, um 10:00 Uhr MEZ / 09:00 Uhr GMT statt. Der Webcast ist unter dem folgenden Link verfügbar: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=IEgHHpaQ Kontakt Investor Relations:

T +352 203 342 10 E investorrelations@adler-group.com



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