Zürich - Die Stiftung Fairtrade Max Havelaar ist auch 2025 trotz turbulenter Rohstoffmärkte weiter gewachsen. Der Umsatz stieg - auch dank gestiegener Mindestpreise und Prämie- für die Produzenten - auf 1,075 Milliarden Franken, ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz erhöhte sich damit laut einer Mitteilung vom Donnerstag auf 119 Franken. Damit bleibe die Schweiz im internationalen Vergleich Spitzenreiterin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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