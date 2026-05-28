Zürich - Der US-Dollar hat am Donnerstag im frühen Geschäft merklich zugelegt. So ist das Währungspaar EUR/USD auf 1,1592 gesunken, nach 1,1630 am Vorabend. Gegenüber dem Franken hat sich die US-Valuta auf 0,7895 von 0,7868 verteuert, womit erstmals seit Ende April wieder Preise von über 79 Rappen in Reichweite liegen. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9151 am Morgen kaum verändert. Die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin sehr unklar. Für neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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