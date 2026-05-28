Die Platform Group (TPG) meldete einen starken Start ins Geschäftsjahr 2026, mit einem Q1 26 GMV, das im Vergleich zum Vorjahr um 23% auf 438 Mio. EUR gestiegen ist, und einem Umsatz, der um 51% auf 243 Mio. EUR zulegte, unterstützt durch Wachstum bei Partnern, Kunden und Bestellungen. Das bereinigte EBITDA stieg um 37% auf 21,8 Mio. EUR und deckte bereits 27-31% der Prognose für FY26, während sich die Kostenquoten verbesserten. Allerdings sank die Bruttomarge um 40 Basispunkte und der Nettogewinn schwächte sich ab, teilweise bedingt durch einen positiven einmaligen Effekt im Q1 25. Die Prognose für FY26 wurde bestätigt, während der Fortschritt bei AEP nun für Juni erwartet wird. TPGs Fokus auf selektive M&A und eine geringere Verschuldung sollten die Qualität der Erträge verbessern. Ohne Änderungen an unseren Schätzungen bestätigen wir das Rating BUY und unser Kursziel von 19,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-se-co-kgaa
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