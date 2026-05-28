1GLOBAL bietet nun über "Verint Communications Analytics" eine speziell für Finanzmärkte und Handelsumgebungen entwickelte Lösung Transkriptionsdienste mit Einblicken in Mobilfunkgespräche in 10 Ländern an

Optimiert den Prozess der Compliance-Untersuchung und der Überwachung mobiler Anrufe durch Transkription und Analyse

Unterstützt die Transkription und Übersetzung aus über 30 Sprachen ins Englische mit nahezu Echtzeit-Verarbeitung

1GLOBAL, ein Pionier im Bereich globaler Telekommunikationslösungen, gab heute die Einführung von Verint Communications Analytics bekannt, einem zentralen Angebot innerhalb von Verint Financial Compliance (VFC), das Funktionen zur Transkription und Analyse von Mobilfunkgesprächen bietet. Verint Communications Analytics wurde entwickelt, um Finanzinstituten und regulierten Organisationen dabei zu helfen, ihre Produktivität bei der Überwachung von Sprachanrufen (einschließlich Mobilfunkgesprächen) zu steigern, Verhaltensmuster zu erkennen, Daten gezielt nach Themen, Risiken, Schlüsselwörtern oder Stimmungslage abzufragen, Missbrauch aufzudecken und regulatorische Risiken zu minimieren.

Verint Communications Analytics ist nahtlos in die mobile Plattform von 1GLOBAL integriert, die in 10 internationalen Märkten zum Einsatz kommt. Damit können Kunden im Bereich Cloud-Compliance durch Transkription und verschiedene Analysen schnellere und effizientere Ergebnisse erzielen.

Rohdaten in verwertbare und wertvolle Erkenntnisse umwandeln

Angesichts der verschärften behördlichen Kontrollen sehen sich Finanzunternehmen einem zunehmenden Druck ausgesetzt, die Kommunikation umfassender zu überwachen, doch viele verlassen sich nach wie vor auf fragmentierte Aufzeichnungstools und einen zeitaufwändigen manuellen Überprüfungsprozess.

Der Einsatz von Verint Communications Analytics durch 1GLOBAL geht diese Herausforderung grundlegend an, indem er die Compliance von einer reaktiven Verpflichtung in eine proaktive Informationsfunktion verwandelt.

Die 1GLOBAL Cloud Compliance Platform zeichnet alle Mobilfunkgespräche und SMS auf und überträgt sie sicher an Verint Communications Analytics, wo sie automatisch transkribiert, zusammengefasst, einer Stimmungsanalyse unterzogen und auf mehrsprachige Themen hin untersucht werden dabei werden über 30 Sprachen nahezu in Echtzeit ins Englische übersetzt.

Dadurch können Compliance-Teams in Finanzinstituten und regulierten Branchen Risiken schneller erkennen und potenzielle Probleme innerhalb von Tagen statt Wochen untersuchen und das unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

Die gesamte Infrastruktur von 1GLOBAL ist in mehreren Regionen bereitgestellt, darunter EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) sowie Nordamerika. Dadurch wird sichergestellt, dass Anrufdaten stets lokal innerhalb des für den Kunden geltenden Rechtsrahmens verarbeitet und niemals zwischen Regionen übertragen werden. Aus diesem Grund genießen regulierte Finanzinstitute, darunter acht der zehn weltweit führenden Investmentbanken, das Vertrauen von 1GLOBAL Compliance.

Siobhan Thompson, Head of Sales bei 1GLOBAL Compliance, sagte: "Angesichts der heutigen regulatorischen Rahmenbedingungen müssen Unternehmen darauf vertrauen können, dass ihre Geschäftskommunikation präzise aufgezeichnet und effizient überprüft wird. Durch die Kombination von Verint Communications Analytics mit unseren globalen Lösungen zur Aufzeichnung mobiler Kommunikation unterstützen wir Compliance-Teams dabei, potenzielle Risiken schneller zu erkennen, den betrieblichen Aufwand zu verringern und die Überwachung der regulierten Kommunikation zu verbessern."

John Bourne, Senior Vice President für globale Vertriebskanäle und Partnerschaften bei Verint, sagte: "Die Ausweitung von Verint Communications Analytics auf das Mobilfunknetz von 1GLOBAL ist ein wichtiger Schritt für regulierte Unternehmen, um KI weltweit auf Sprachdaten anzuwenden. Gemeinsam bieten wir Compliance- und Risikoteams einen einheitlichen Überblick über die gesamte Mobilkommunikation und unterstützen sie dabei, von Stichproben und Stichprobenkontrollen zu einer kontinuierlichen, intelligenten Überwachung überzugehen."

Über 1GLOBAL: Führende digitale Transformation in der Telekommunikation

1GLOBAL ist ein technologieorientierter globaler Mobilfunkanbieter, der Unternehmen weltweit dabei unterstützt, das gesamte Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen. Dank einer führenden Telekommunikationstechnologieplattform, einem umfassenden Paket weltweit gültiger Lizenzen sowie privilegiertem Zugang zum Telekommunikations-Großhandelsmarkt ist 1GLOBAL optimal aufgestellt, um nahtlose Lösungen für die mobile Konnektivität zu liefern. 1GLOBAL betreut weltweit führende Banken, Konzerne und digital orientierte Unternehmen darunter Neobanken, Reiseunternehmen und Einzelhandelskonzerne und vernetzt mehr als 60 Millionen Geräte weltweit.

Im Jahr 2025 wuchs 1GLOBAL weiterhin profitabel und erzielte einen Umsatz von 203 Millionen US-Dollar sowie einen Gewinn von 26 Millionen US-Dollar. Das Jahr war geprägt von einer starken Nachfrage nach dem Angebot "1G Connect Travel", dem Ausbau der Lösungen für Unternehmen und Compliance sowie anhaltenden Investitionen in die eSIM-Technologie. In Zukunft wird sich 1GLOBAL auf den Ausbau der landesweiten Netzabdeckung, die Erweiterung seiner MVNO-Präsenz und die Skalierung seiner Technologieplattform konzentrieren, um weiterhin ein nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. 1GLOBAL wurde 2022 von den erfahrenen Tech-Gründern und Unternehmern Hakan Koç und Pyrros Koussios gegründet und ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen, das die digitale Transformation auf dem globalen Telekommunikationsmarkt vorantreibt. Das Unternehmen ist in 12 Ländern als vollständig regulierter Mobile Virtual Network Operator ("MVNO") und in weiteren 28 Ländern als regulierter Telekommunikationsbetreiber tätig. 1GLOBAL hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfügt über erstklassige Forschungs- und Entwicklungszentren in Lissabon, Berlin und São Paulo. Das Unternehmen beschäftigt fast 500 Experten in 15 Ländern.

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