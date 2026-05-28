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Was ermöglicht seit über zwei Jahrzehnten nachhaltige Wertschöpfung im Schweizer Small- und Mid Cap-Segment?



28.05.2026 / 09:15 CET/CEST





Marktkommentar vom 28. Mai 2026 Was ermöglicht seit über zwei Jahrzehnten nachhaltige Wertschöpfung im Schweizer Small- und Mid Cap-Segment? Von Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments, Bellevue Asset Management Ein langfristig erfolgreicher Leistungsausweis entsteht nicht aus einzelnen Entscheidungen, sondern basiert auf einem klaren Investmentansatz, der über Jahre hinweg diszipliniert und konsequent durch alle Marktphasen umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Was uns unterscheidet: Fundamentales Bottom-Up Stock-Picking: Der entscheidende Beitrag zur Wertentwicklung liegt nicht in opportunistischen Marktbewegungen, sondern in der Selektion der besten Unternehmen deren operative Stärke sich nachhaltig in überdurchschnittlichem Gewinn- und Kurswachstum widerspiegelt.

Diversifizierte Investmentstile: Value, GARP und Growth im Rahmen einer klaren Qualitätsfokussierung.

Der Fokus auf eigentümergeführte Unternehmen mit starken Bilanzen, überlegenden Margen und attraktiver Positionierung in ihrer jeweiligen Nische. Gerade Schweizer Small- und Mid-Cap bieten für unseren Entrepreneur-Ansatz ein besonders fruchtbares Umfeld. Viele dieser Unternehmen sind in ihren Märkten global führend, verfügen über hohe Innovationskraft und zeichnen sich durch überdurchschnittliche Kapitaldisziplin aus. Dies führt zu Preissetzungsmacht und profitablem Wachstum in einem Umfeld, geprägt von einem strukturell starken Franken und hoher internationaler Wettbewerbsintensität. 20 Jahre Track Record: Ein starker Leistungsausweis Die Bellevue Entrepreneur Switzerland-Strategie wurde im April 2006 lanciert. Investiert wird in ein konzentriertes Portfolio von 35 bis 45 Unternehmen mit klarer strategischer Führung, hoher Kapitaldisziplin und nachhaltiger Ertragskraft. In Zahlen heisst das konkret: eine erwartete EBITDA-Marge von rund 22%, eine Eigenkapitalrendite von über 17% sowie eine konservative Verschuldung von 0.2x Net Debt/Equity, dies alles gepaart mit attraktivem Wachstum in Nischenmärkten. Der Leistungsausweis der Strategie reflektiert die Erfahrung und die Expertise des Management-Teams. Seit Lancierung vor 20 Jahren beträgt die kumulierte Rendite 282%, was einer deutlichen Outperformance entspricht. Die Benchmark SPIEX liegt im selben Zeitraum bei 265% und der SMI Large-Cap-Index bei 215%. Einschätzung des aktuellen Umfelds Der Nahe Osten und die Situation rund um die Strasse von Hormus sind bereits seit Wochen zentrale Unsicherheitsfaktoren. Ausmass und Dauer des Konflikts sowie dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind weiterhin schwer abschätzbar, und die Märkte reagieren in beide Richtungen empfindlich. Wir haben gezielte Anpassungen im Portfolio vorgenommen um die Exponierung gegenüber Energiepreisen und Zinsvolatilität auszubalancieren. Insgesamt entwickelte sich der Fonds solid und liegt seit der Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar 2% vor seiner Benchmark. Europäische und Schweizer Small & Mid Caps entwickelten sich in der Abwärtsphase robuster als erwartet und blieben trotz ihrer vergleichsweise hohen Gewichtung im Industriesektor stabil. Die zunehmende strukturelle Ausrichtung vieler Industrieunternehmen auf Themen wie Verteidigung, Souveränität, Energiewende und Elektrifizierung deutet darauf hin, dass das Segment heute weniger stark konjunkturabhängig ist als in der Vergangenheit. Demgegenüber bleiben wir unter anderem bei Konsumaktien selektiv und eher vorsichtig. Das Marktumfeld bleibt herausfordernd und gleichermassen vielversprechend. Aktien wie Huber+Suhner, Gurit, PolyPeptide oder Accelleron zeigen eindrücklich, dass Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen sehr erfreuliche Entwicklungen aufweisen können, vor allem dann, wenn strukturelle Megatrends auf eine gut positionierte Nische treffen. Vom Heimmarkt nach Europa Die Bellevue Entrepreneur Switzerland-Strategie bildete den Grundstein für weitere Anlagefonds innerhalb der UCITS-SICAV-Struktur, die den Ansatz einer internationalen Anlegerschaft zugänglich machen. Der Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid (LU1477743543 / B-CHF) basiert auf derselben Anlagestrategie, während der mehrfach ausgezeichnete Bellevue Entrepreneur Europe Small (LU0631859229 / B-EUR) den Investmentansatz auf europäische Nebenwerte überträgt. «Unser Ansatz ist bewusst skalierbar. Die Eigenschaften, nach denen wir Unternehmen identifizieren, sind nicht auf die Schweiz beschränkt», sagt Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments. «Mit der Erweiterung auf Europa konnten wir das gleiche Prinzip in einem breiteren Marktumfeld anwenden und einem internationalen Investorenkreis zugänglich machen.» Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Website . Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich,

Fabienne Tresch, Tel. +41 44 267 67 09, ftr@bellevue.ch , www.bellevue.ch

Bellevue - Excellence in Specialty Investments Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, Entrepreneur-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 75 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 31. Dezember 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 5.3 Mrd. Disclaimer: Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie oder Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter in der Schweiz: Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, CH-1005 Lausanne. Zahlstelle in der Schweiz: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, 19-22 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 X658, Ireland. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Informationsstelle: Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, SouthPoint, Herbert House, Harmony Row, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen, unter der Registrierungsnummer 938, eingetragen. Vertretung: atl Capital, Calle de Montalbán 9, ES-28014 Madrid. Prospekt, Key Investor Information Document (PRIIP-KIID), Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich angefordert werden. Mit Bezug auf die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.



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