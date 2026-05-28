Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Verlusten in die Sitzung gestartet. Dabei belasten insbesondere die schwachen Pharma-Schergewichte den Gesamtmarkt. Nach elf Gewinntagen in Folge kommt es damit zu Gewinnmitnahmen. Die Lage im Nahen Osten ist derweil weiterhin unklar. Für neue Verunsicherung sorgen Angriffe des US-Militärs auf eine iranische Drohnen-Stellung, aber auch Angriffe Israels im Südlibanon und des Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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