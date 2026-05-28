Prilly - Salt hat zum Jahresauftakt mehr Umsatz und Betriebsgewinn gemacht. Dazu trug ein Wachstum in allen Segmenten bei. Konkret stieg der Umsatz im ersten Quartal um 6,4 Prozent auf 299,7 Millionen Franken, wie der drittgrösste Mobilfunkanbieter der Schweiz am Donnerstag mitteilte. Grund dafür waren zum einen die höheren Einnahmen aus dem Telekomgeschäft, die um 5,8 Prozent auf 260,2 Millionen Franken stiegen. Die Kundenbasis sei gewachsen, heisst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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