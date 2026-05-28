Neuenburg - In der Schweiz hat die Beschäftigung im ersten Quartal 2026 sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch verglichen mit dem Schlussquartal 2025 zugenommen. Dabei verbuchte der Industriesektor nach einer zuletzt rückläufigen Entwicklung eine leichte Aufwärtstendenz. Insgesamt werden die Beschäftigungsaussichten derweil positiv bewertet. In den Monaten Januar bis März wuchs die Zahl der Beschäftigten in der Schweiz innert Jahresfrist insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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