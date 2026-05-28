Formycon hat ein positives Q1 geliefert mit Umsätzen von 13,1 Mio. EUR, die im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdreifacht wurden, angetrieben durch die Meilensteine von FYB206 und FYB202. Die Ergebnisse der PK-Studie zu FYB206 Dahlia sind das strategische Highlight des Quartals und positionieren Formycon fest unter den führenden Entwicklern von Pembrolizumab-Biosimilars. FYB203 wurde nach dem Quartalsende in Europa eingeführt, während die Dynamik von FYB202 in den USA aufgrund eines wettbewerbsintensiven Formularumfelds gedämpft bleibt. Die Prognose für das Gesamtjahr von 60-70 Mio. EUR und ein erstes positives EBITDA scheinen erreichbar, wobei das Timing der FYB206-Meilensteine und die kommerzielle Entwicklung von FYB202 die entscheidenden Variablen sind. KAUFEN, 38,00 EUR. Wir laden Sie zu unserem virtuellen Roundtable mit dem Vorstand von Formycon am 8. Juni 2026 ein. Bitte registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2026-06-08-10-00/FYB-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag
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