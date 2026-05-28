München (ots) -- Ausbau der Connected-TV-Distribution im FAST-Segment- Launch von zwei FAST-Channels mit den Marken "GRIP - Das Motormagazin" und "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie"- Erweiterung der Zielgruppenansprache für zwei etablierte ProgrammmarkenRTLZWEI erweitert seine Distribution im Connected-TV-Markt und startet jetzt zwei FAST-Channels (Free Ad Supported Streaming TV) bei Samsung TV Plus. Mit "GRIP - Das Motormagazin" und "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bringt der Sender zwei seiner bekanntesten Formatmarken in das dynamisch wachsende FAST-Segment ein.Die beiden Channels basieren auf kuratierten Videos und stellen die Inhalte rund um die Uhr kostenfrei zur Verfügung. Damit verlängert RTLZWEI seine erfolgreichen Programmmarken in einen zunehmend relevanten Ausspielweg und stärkt ihre Sichtbarkeit auf dem Big Screen.Samsung TV Plus ist auf allen Samsung Smart-TVs verfügbar, die nach 2016 auf den Markt gekommen sind, und verzeichnet seit kurzem weltweit über 100 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Die Kooperation markiert für RTLZWEI einen weiteren strategischen Schritt in der Diversifizierung seiner Content-Distribution - ergänzend zu linearem TV, Streaming und Social Video.Thorsten Braun, Geschäftsführer RTLZWEI: "FAST ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Connected-TV-Marktes. Mit 'GRIP' und 'Die Geissens' transferieren wir zwei starke Format-Marken gezielt in dieses Umfeld und bauen unsere Präsenz im FAST-Segment weiter aus. Die Partnerschaft mit Samsung als einem der größten Anbieter in diesem Segment markiert einen wichtigen Schritt in unserer Content-Distributionsstrategie, mit dem wir weitere relevante Zielgruppen erschließen und attraktive Vermarktungsflächen im stark nachgefragten CTV-Umfeld schaffen."Benedikt Frey, Country Lead DACH + BeNeLux bei Samsung TV Plus: "Unsere neu geschlossene Partnerschaft mit RTLZWEI ist Ausdruck unseres weltweiten Bestrebens, unserem Publikum regional relevante Premium-Inhalte anzubieten, die auf unserem Wissen über marktspezifische Zielgruppen und deren Vorlieben basieren. Durch die Erweiterung unseres Angebots an hochwertigen Programmen steht den Nutzer:innen von Samsung TV Plus in ganz Deutschland eine größere Auswahl an Inhalten zur Verfügung, insbesondere im Bereich lokaler Reality-TV-Formate und Unterhaltung."RTLZWEI startet die Kanäle in Zusammenarbeit mit Wurl, einem führenden Unternehmen in der Streaming-TV-Branche, das die Programmplanung und technische Distribution für werbefinanziertes, kostenloses Streaming-TV unterstützt.Die Vermarktung erfolgt zunächst über Samsung Ads. In einem zweiten Schritt kommen die RTLZWEI-Vermarkter Ad Alliance und El Cartel Brothers ergänzend hinzu.Mit dem Launch unterstreicht RTLZWEI seinen Anspruch, starke Marken plattformübergreifend zu führen und neue Touchpoints für Zielgruppen und Werbekunden zu erschließen.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Über Samsung TV Plus:Samsung TV Plus bietet kostenloses Fernsehen, ohne Abonnement, ohne Anmeldung, ohne zusätzliches Gerät oder Kreditkarte. Die Samsung TV Plus App ist auf allen Samsung Smart TVs ab Modelljahr 2016 vorinstalliert. Auf Samsung Galaxy-Smartphones und -Tablets ist die App in ausgewählten Ländern im Google Play und Galaxy Store zum Download verfügbar. Samsung TV Plus bietet sofortigen Zugang zu einer wachsenden Anzahl kostenloser Kanäle, von Nachrichten und Sport zu Unterhaltung, sowie eine Video-on-Demand-Bibliothek mit Filmen und beliebten Serien. Der kostenlose, werbefinanzierte Videodienst ist in Deutschland und 15 weiteren europäischen Ländern verfügbar, lediglich eine Internetverbindung wird benötigt. Aktuelle Informationen zu Samsung TV Plus finden Sie unter www.samsungtvplus.com.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6283499