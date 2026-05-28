München (ots) -- Donnerstag, 28. Mai 2026: "Cast Away - Verschollen" (20:15 Uhr)- Freitag, 29. Mai 2026: "Bad Boys - Harte Jungs" (20:15 Uhr)- Samstag, 30. Mai 2026: "School Of Rock" (20:15 Uhr)- Sonntag, 31. Mai 2026: "Bad Moms" (20:15 Uhr)RTLZWEI zeigt am letzten Wochenende im Mai einen bunten Mix an Spielfilm-Highlights - von Dschungel-Missionen über Rock-Feeling bis hin zur Teenager-Komödie. Mit dabei sind Filme wie "Cast Away - Verschollen", "Bad Boys - Harte Jungs", "School Of Rock" oder "Bad Moms".Donnerstag, 28. Mai 2026Moderne Robinsonade mit Starbesetzung: In "Cast Away - Verschollen" (20:15 Uhr) begibt sich Chuck Noland (Tom Hanks) auf eine verhängnisvolle Geschäftsreise. Während Freundin Kelly auf seine Heimkehr wartet, wird Noland Opfer eines Flugzeugabsturzes und landet auf einer unbewohnten Insel im Pazifik. Nach vier Jahren Kampf ums Überleben schafft er es zurück - doch vieles hat sich verändert. Für die Hauptrolle wurde Tom Hanks mit dem Golden Globe ausgezeichnet.Im Anschluss geht es mit "Anaconda" (23:05 Uhr) abenteuerlich weiter. Dokumentarfilmerin Terri Flores und Anthropologe Dr. Steven Cale begeben sich auf Expedition im Amazonas-Dschungel. Auf der Suche nach einem indigenen Stamm geraten sie in einen Kampf gegen eine Riesenschlange. Mit Jennifer Lopez, Ice Cube, Eric Stoltzund Oscar-Preisträger Jon Voight ist das Action-Abenteuer prominent besetzt.Freitag, 29. Mai 2026Actionreiche High-Speed-Komödie: In "Bad Boys - Harte Jungs" (20:15 Uhr) sollen Draufgänger Mike Lowrey und Familienvater Marcus Burnett als Drogencops in Miami Gangster schnappen. Als die verführerische Zeugin Julie auftaucht, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. Regisseur Michael Bay landete nicht nur mit dieser Actionkomödie einen Erfolg, sondern auch mit der "Transformers"-Reihe oder "Armageddon".Samstag, 30. Mai 2026Laut, wild und außer Kontrolle: Der Samstagabend steht im Zeichen von Rockmusik. In der Kultkomödie "School Of Rock" (20:15 Uhr) hat ein arbeitsloser Gitarrist einen verrückten Plan: Er will mit Schülern einer elitären Privatschule das "Battle of the Bands"-Festival gewinnen. Die Komödie ist auf Hauptdarsteller Jack Black zugeschnitten, der selbst mit seiner Rockband "Tenacious D" mehrere Alben veröffentlicht hat.Sonntag, 31. Mai 2026Girls-Night pur: Der Sonntagabend startet mit "Bad Moms" (20:15 Uhr). Die dauergestresste Amy (Mila Kunis) opfert sich täglich für ihre Familie auf - bis sie erfährt, dass ihr Mann sie betrügt. Gemeinsam mit zwei Leidensgenossinnen ist das der Startschuss für Partys, Unabhängigkeit und Intrigen. Mit "DUFF - Hast du keine, bist du eine" (22:05 Uhr)folgt eine klassische Teenagerkomödie. Bianca erfährt, dass sie bei den Jungs als unattraktive Freundin gilt. Gemeinsam mit Footballstar Wesley will sie ihr Label loswerden und ihren Schwarm Toby erobern.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Donnerstag, 28. Mai 2026, bis Sonntag, 31. Mai 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6283420