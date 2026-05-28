Die Fördermittel im Programm Energetische Stadtsanierung sind für Neuanträge ausgeschöpft. Bereits eingegangene Anträge wird die Kreditanstalt für Wiederaufbau aber weiterhin prüfen. Im Förderprogramm Energetische Stadtsanierung (KfW 432) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) können Kommunen ab sofort keine neuen Anträge mehr stellen. Das hat das Ministerium mitgeteilt. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Kommunen sind die für Neuzusagen zur Verfügung stehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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