Scania hat mit seinem E-Lkw einen bidirektionalen Megawatt-Ladevorgang mit 750 kW demonstriert. Laut den Schweden handelte es sich dabei um "eine der weltweit ersten erfolgreichen Vehicle-to-Grid-Implementierungen für schwere Nutzfahrzeuge unter Verwendung des Megawatt Charging System". Die Demo fand den Pressebildern zufolge mit einem in Schweden zugelassenen Fahrzeug statt und die Ladeanlage erreichte bei der Vehicle-to-Grid-Rückspeisung laut Scania ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net