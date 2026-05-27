Le 27 mai/May 2026Entheon Biomedical Corp. (the "Issuer") has announced that the definitive business combination agreement between the Issuer and Nutravisor Inc. has been terminated.The Exchange has determined that the Issuer has not met the continued listing requirements as set out in CSE Policy 2, Appendix A section 2.9.Pursuant to Policy 6 section 2.4, the Issuer may not rely on confidential price protection, nor may the Issuer complete any financing without prior Exchange approval.In accordance with Policy 3, section 5.1, the .X extension is added to the listed securities of Issuers that the Exchange has deemed to be inactive.The Issuer will resume trading on May 28, 2026.____________________________Entheon Biomedical Corp. (l'« Émetteur ») a annoncé la résiliation de l'accord définitif de regroupement d'entreprises conclu entre l'Émetteur et Nutravisor Inc.La Bourse a déterminé que l'Émetteur n'a pas satisfait aux exigences de cotation continue telles qu'énoncées dans la Politique 2 de la CSE, Annexe A, section 2.9.Conformément à la Politique 6, section 2.4, l'Émetteur ne peut pas s'appuyer sur une protection confidentielle des prix, ni conclure un financement sans l'approbation préalable de la Bourse.Conformément à la Politique 3, section 5.1, l'extension .X est ajoutée aux titres cotés des Émetteurs que la Bourse a jugés inactifs.La négociation des titres de l'Émetteur reprendra le 28 mai 2026.Issuer/Émetteur: Entheon Biomedical Corp.Old symbol/Vieux symbole: ENBINew symbol/ Nouveau symbole: ENBI.XEffective Date/ Date effective: le 28 mai/May 2026If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.