Seit November 2023 untersucht ein Konsortium aus Wissenschaft und Industrie unter Leitung der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) im Forschungsprojekt BDL Next, wie sich bidirektionales Laden skalieren lässt. In diesem Zuge schaffen die Partner ein offenes, herstellerübergreifendes System, das auch Photovoltaik, Heimspeicher und Energiemanagementsysteme einbindet. Jetzt geht es in die Praxis: Im Pilotbetrieb werden eine nicht genannte Zahl von BMW iX3 nun aktiv in die energiewirtschaftlichen Prozesse der Partner eingebunden. Bis Ende des Jahres wollen die Experten die entwickelten Anwendungsfälle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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