Genf - Die Wahl der richtigen Rechtsform in der Schweiz prägt die Finanzierung, das Wachstum und die Haftung Ihres Unternehmens vehement. Dabei stehen Gründer vordergründig vor der Entscheidung zwischen GmbH und AG. Beide Modelle bringen lukrative Vorteile mit sich, unterscheiden sich jedoch stark in ihrer Struktur und dem benötigten Startkapital. Sie möchten herausfinden, welche Rechtsform zu Ihrem Unternehmen passt? Hier finden Sie die Antwort. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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