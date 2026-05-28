Die Siemens Energy-Aktie bleibt im Fahrplan der letzten Analyse. Dort war unterhalb von 172 € ein weiterer Rücklauf bis 163,44 € als mögliche Kaufzone skizziert worden, während der übergeordnete Aufwärtstrend weiterhin intakt blieb. Genau diese Ausgangslage zeigt sich nun erneut: Der jüngste Ausbruchsversuch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie wurde zwar nicht bestätigt, doch solange die Unterstützungszone um 163,44 € hält, bleibt die Aktie chancenreich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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