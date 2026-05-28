Die Verbio-Aktie pendelte zuletzt in einem Seitwärtstrend zwischen 32 und 41 € auf und ab. Am Donnerstagmorgen ist das Papier des deutschen Biokraftstoffproduzenten mit einem Kursplus von +4% aber einer der Top-Werte im SDAX. Was steckt hinter dem Kursgewinn und können Anleger nun wieder mit einem Aufwärtstrend rechnen? Erhöhung der Gewinnprognose Auslöser des Kursgewinns der Verbio-Aktie ist die überraschende Anhebung der Gewinnprognose für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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