3 Short-Squeeze Kandidaten | Nvidia: Taiwan statt China, Bayer: Nächste Klage & Verbio
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|13:30
|UBS stuft BAYER AG auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Es sei nicht das erste Mal, dass es in Brasilien den Versuch gebe...
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|12:30
|ANALYSE: Bayer: Was sich hinter den Kulissen tut - Meine klare Einschätzung dazu
|12:22
|Aktien Frankfurt: Angriffe in Straße von Hormus schrecken Anleger kaum
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die sich wieder verschärfende Auseinandersetzung im Nahen Osten hat den Dax am Donnerstag wenig beeindruckt. "Die Anleger in Frankfurt bleiben mit Blick auf Nahost in Lauerstellung...
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|11:54
|3 Short-Squeeze Kandidaten | Nvidia: Taiwan statt China, Bayer: Nächste Klage & Verbio
|3 Short-Squeeze Kandidaten | Nvidia: Taiwan statt China, Bayer: Nächste Klage & Verbi
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|11:21
|Neue US-Klage gegen Bayer
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|13:30
|Aktienkurse im Rallymodus? - In der Analyse: NVIDIA, Apple, Alphabet, Meta, Intel, AMD & Micron Technology
|13:15
|Wall Street sieht Nvidia auf 330 Dollar steigen, Käufer ziehen sich zurück
|13:10
|Nvidia-Aktie: Ist das der Beginn des schleichenden Niedergangs?
|Die Nvidia-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch am 14. Mai den Rückwärtsgang eingelegt und bis gestern -10% an Wert verloren. Auch am Donnerstag scheint sich der Abwärtstrend des Chipkonzerns fortzusetzen....
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|12:36
|Corsair Gaming, Inc.: Stream Deck Becomes the Action Layer for AI, Starting with NVIDIA G-Assist
|Corsair Gaming, Inc. (Nasdaq: CRSR) today announced that its Elgato brand is bringing MCP support to Stream Deck, opening the award-winning platform to AI assistants for the first time. Starting with...
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|12:30
|As Nvidia, Oracle And Amazon Pour Billions Into AI, Wall Street Is Quietly Hedging For Trouble
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|12:09
|Verbio SE: Erhöhung der Guidance war erwartet; Schätzungen und Kursziel unverändert; Kaufempfehlung beibehalten
|Verbio hat seine EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 160 Mio. EUR bis 180 Mio. EUR angehoben, von zuvor 100 Mio. EUR bis 140 Mio. EUR. Diese Anpassung wird durch die starken Marktbedingungen...
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|11:54
|3 Short-Squeeze Kandidaten | Nvidia: Taiwan statt China, Bayer: Nächste Klage & Verbio
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|11:30
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Buy'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biotreibstoff-Hersteller habe ein deutlich angehobenes Ergebnisziele...
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|11:10
|Verbio-Aktie: Hat sie das Zeug für neue Höchststände?
|Die Verbio-Aktie pendelte zuletzt in einem Seitwärtstrend zwischen 32 und 41 € auf und ab. Am Donnerstagmorgen ist das Papier des deutschen Biokraftstoffproduzenten mit einem Kursplus von +4% aber einer...
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|10:26
|VERBIO SE zeigt strukturelle Stärke
|Unternehmen / Aktien
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|BAYER AG
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|-1,63 %
|NVIDIA CORPORATION
|181,34
|-0,82 %
|VERBIO SE
|39,540
|+4,05 %