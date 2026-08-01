© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEDie USA verschärfen ihre Einfuhrregeln für humanoide Roboter. China spricht von einem schweren Rückschlag für die Handelsbeziehungen und droht mit Vergeltung.Der Streit zwischen den USA und China um Zukunftstechnologien spitzt sich weiter zu. Nachdem die US-amerikanische Kommunikationsbehörde FCC neue Importbeschränkungen für fortschrittliche Robotersysteme angekündigt hat, droht Peking nun mit Vergeltungsmaßnahmen. Peking fordert Rücknahme der Entscheidung Die FCC hatte am Dienstag erklärt, aus Gründen der Cybersicherheit weitere im Ausland produzierte hochentwickelte Robotersysteme, darunter humanoide Roboter, auf eine Liste mit Importbeschränkungen zu setzen. Ein bestimmtes Land wurde …
Enthaltene Werte: US67066G1040,XC000A0AEXXX,US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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