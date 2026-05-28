Im Pilotprojekt BDL Next wollen die Beteiligten erforschen, wie bidirektionales Laden zu einem Massenmarkt werden kann und gleichzeitig die Stromnetze stabilisiert. Die Einbindung von privaten Photovoltaik-Anlagen ist ein Schwerpunkt des Projektes. Ein branchenübergreifendes Konsortium aus Industrie, Netzbetrieb und Forschung startet ein Pilotprojekt zum bidirektionalen Laden. Im Projekt BDL Next wollen die Projektpartner unter realen Bedingungen erproben, welche Voraussetzungen für eine zukünftige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver