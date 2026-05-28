Die Kirche sammelt den Klingelbeutel ein und kauft davon verstaubte Immobilien? Falsch gedacht! Die Church of Jesus Christ of Latter-day Saints - besser bekannt als Mormonen - betreibt einen gewaltigen Investmentfonds. Name des Vehikels: Ensign Peak Advisors. Das Volumen des Aktienportfolios beträgt laut einem aktuellen Bericht an die US-Börsenaufsicht rund 54 Milliarden Dollar. Die Strategie kennt keine Demut. Hier regiert der pure Silicon-Valley-Kapitalismus.Wer glaubt, die Verwalter investieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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