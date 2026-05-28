Die Bundesnetzagentur hat in dieser Woche einen der meistdiskutierten regulatorischen Vorgänge der jüngeren Energiewirtschaft vorerst entschärft: Die Netzentgeltbefreiung für Batteriespeicher wird nicht vorzeitig abgeschafft. Behördenchef Klaus Müller erklärte, man habe beim Thema Kapazitätsentgelte für Speicher den Vertrauensschutz höher gewichtet als die Wirksamkeit einer frühzeitigen Neuregelung. Für eine Branche, die seit Jahresbeginn in erheblicher Unsicherheit operiert hat, ist das eine Erleichterung. Aber keine, die zum Aufatmen einlädt. Was gilt und was sich ändert Die Rechtslage nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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