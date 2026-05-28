Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag klar nach unten. Die elftägige Gewinnserie scheint damit am Berichtstag ein Ende zu finden. Dabei sind es insbesondere die defensiven Schwergewichte, in welchen Gewinne mitgenommen werden. Der KI-Euphorie scheine zumindest für den Moment der Schnauf etwas ausgegangen zu sein, heisst es in Marktkreisen. Für Verunsicherung sorgen aber auch verschiedene Angriffe im Nahen Osten, die eher auf Eskalation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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