EQS-Ad-hoc: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Energiekontor AG beschließt Aktienrückkauf
Bremen, 28. Mai 2026 - Der Vorstand der Energiekontor AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft einen erneuten Aktienrückkauf beschlossen. Im Einzelnen sind dazu folgende Beschlüsse gefasst worden:
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Energiekontor AG
|Mary-Somerville-Straße 5
|28359 Bremen
|Deutschland
|Telefon:
|04 21/33 04-126
|Fax:
|04 21/33 04-4 44
|E-Mail:
|ir@energiekontor.de
|Internet:
|www.energiekontor.de
|ISIN:
|DE0005313506
|WKN:
|531350
|Indizes:
|SDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334904
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