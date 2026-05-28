Vancouver, British Columbia - 28. Mai 2026 / IRW-Press / American Pacific Mining Corp. (CSE: USGD / OTCQX: USGDF / FWB: 1QC1) ("American Pacific" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das erste von zwei Bohrgeräten im Vorfeld eines 15.000 Meter umfassenden Bohrprogramms, das sowohl Bohrungen mit Umkehrspülung ("RC") als auch Diamantkernbohrungen beinhalten wird, in seinem Kupfer-Gold-Projekt Madison ("Madison" oder das "Projekt") eingetroffen ist. Das zweite Bohrgerät wird voraussichtlich in den kommenden Wochen angeliefert.

Das 15.000-Meter-Programm wird sich auf oberflächennahe Skarnziele (10.000 Meter) und tiefere Porphyrziele (5.000 Meter) konzentrieren. Zu den Zielgebieten zählen fünf der vorrangigsten Skarn- und Porphyrziele, die infolge der umfassenden technischen Arbeiten und Datenanalyse die fundiertesten Bohrziele darstellen, die jemals auf dem Projekt definiert wurden.

Mit den Diamantbohrungen werden die tieferen Porphyrziele erprobt, während die RC-Bohrungen in erster Linie zur schnellen und kosteneffizienten Untersuchung von oberflächennahen Skarnzielen eingesetzt werden.

"Wir freuen uns darauf, die vielversprechendsten Skarn- und Porphyrziele, die wir jemals auf dem Projekt definiert haben, systematisch zu erproben", so Warwick Smith, CEO und Direktor. "Diese Zielgebiete sind das Ergebnis einer umfangreichen Datenzusammenstellung, sorgfältigen Auswertung der historischen und jüngsten Arbeiten und detaillierten 3D-Modellierung. Unser Team ist sehr gespannt, wie die Ergebnisse aus dem Programm unser geologisches Verständnis von Madison bestätigen und verfeinern werden."

Abbildung 1. In Kanada hergestelltes Diamantkernbohrgerät vom Typ VersaDrill KmN1.4SM trifft am Standort von Madison ein

Die Bohrungen sollen in den kommenden Tagen aufgenommen werden und die ersten Analyseergebnisse werden für den Spätsommer erwartet. Das Unternehmen wird mit dem Fortschreiten der Bohrungen weitere Updates bereitstellen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung wurden von Eric Saderholm, P.Geo., Managing Director of Exploration des Unternehmens und dem designierten qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über American Pacific Mining Corp.

American Pacific Mining Corp. ist ein auf Edel- und Basismetalle ausgerichtetes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Chancen im Westen der Vereinigten Staaten gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das ehemals produzierende Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. American Pacific wurde im Zusammenhang mit der Transaktion zum Erwerb von Madison 2021 und 2022 als Finalist für die Auszeichnung "Deal of the Year" bei den S&P Global Platts Metal Awards nominiert, einem jährlichen Programm, das beispielhafte Leistungen in 16 Kategorien anerkennt. Im Rahmen einer Transaktion mit Vizsla Copper im Jahr 2025 konnte sich American Pacific durch den Verkauf des Kupfer-Zink-VMS-Projekts Palmer in Alaska, das sich in einer fortgeschrittenen Phase der Exploration befindet, eine bedeutende Aktienbeteiligung an Vizsla Copper sowie das Recht auf den Erhalt bestimmter Meilensteinzahlungen sichern. Das Portfolio von American Pacific umfasst auch mehrere weitere hochgradige Edelmetallprojekte, die in wichtigen Bergbaurevieren in Nevada angesiedelt sind und die das Unternehmen für Transaktionen vorgesehen hat. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Aktionären durch Partnerschaften, Ausgliederungen und die aktive Exploration eine Beteiligung an Entdeckungs- und Explorationspotenzial in seinem gesamten Portfolio zu bieten.

American Pacific wurde nach den Gesetzen von British Columbia gegründet und der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Suite 910 - 510 Burrard Street, Vancouver, BC, V6C 3A8.

Im Namen des Board of Directors von American Pacific Mining Corp:

Warwick Smith, CEO & Direktor

Firmenzentrale: Suite 910 - 510 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 3A8 Kanada

Ansprechpartnerin für Anleger:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / Kristina@americanpacific.ca

Ansprechpartner für Medien:

Adam Bello, Primoris Group Inc.

416.489.0092 / media@primorisgroup.com

Die vollständige Offenlegung entnehmen Sie bitte unserem NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Madison unter www.americanpacificmining.com.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

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Alle Aussagen oder Informationen, die Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Vorhersagen, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder darauf Bezug nehmen (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "plant", "schätzt", "beabsichtigt", "strebt an", "Ziele", "Prognosen", "Zielsetzungen", "potenziell" oder Abwandlungen davon bzw. die Verneinung dieser Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können als zukunftsgerichtete Informationen gelten. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Informationen in Bezug auf die Transaktion und den Erhalt aller dafür erforderlichen Genehmigungen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder sich andere Ereignisse ergeben, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

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