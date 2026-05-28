Zürich - Der US-Dollar hat die davor erzielten leichten Gewinne im Verlauf des Donnerstagvormittags teilweise wieder abgegeben. In der Folge stieg der EUR/USD-Kurs wieder über die Marke von 1,16 und notiert aktuell bei 1,1618. Der USD/CHF-Kurs ging derweil auf 0,7887 von 0,7895 zurück. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9163 nach 0,9151 Franken am frühen Morgen. Die neuen Angriffe in der Golfregion hatten den Dollar in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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