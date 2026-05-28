Solothurn - Der Verwaltungsrat der Centris AG regelt die Nachfolge an der operativen Spitze des Unternehmens. Thomas Zangerl übernimmt per 1. Januar 2027 die Funktion des Chief Executive Officer. Er folgt auf Patrick Progin, der Centris seit 2004 leitet und zum 31. März 2027 ordentlich pensioniert wird. Thomas Zangerl bringt langjährige Erfahrung in der Führung internationaler Software- und IT-Dienstleistungsunternehmen mit. Zuletzt war er von 2020 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab