Die neue Luft-Wärmepumpe WP Hypernova eignet sich besonders für die Sanierung von Altbauten. Das Gerät unterstützt sowohl Niedertemperatur-Fußbodenheizungen als auch herkömmliche Heizkörpersysteme mit Radiatoren. Ritter Energie hat eine neue Luft-Wärmepumpe vorgestellt. Die WP Hypernova erreicht laut Unternehmen eine hohe Effizienz mit SCOP-Werten von bis zu 6,22. Die Effizienzrate soll in allen Bereichen in der Kategorie A+++ liegt. Nach Eintrag wird sie laut Ritter Energie an der Spitze der BAFA-Liste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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