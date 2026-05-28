© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Silber hat eine gewaltige Rallye hinter sich. Doch hohe Preise schrecken industrielle Käufer ab. UBS, HSBC und Bank of America warnen vor wachsenden Risiken.Der Silberpreis gerät nach seiner starken Rallye zunehmend unter Druck. Nach Einschätzung mehrerer Analysten schreckt das hohe Preisniveau industrielle Käufer ab und könnte die Nachfrage weiter belasten. Silber hatte im vergangenen Jahr rund 140 Prozent zugelegt. Ende Januar stieg der Preis zeitweise über 120 US-Dollar je Unze, bevor es zu einem heftigen Einbruch kam. Seit dem Jahrestief von 67,60 US-Dollar im März konnte sich das Edelmetall zwar erholen. Zuletzt lag der Preis aber wieder deutlich unter den Höchstständen vor dem …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE