Interessantes Detail aus der HV-Einladung von Delticom: Grundsätzlich setzt der Onlinereifenhändler auf das Aktionärstreffen am 7. Juli 2026 eine Dividende von 0,12 Euro je Aktie auf die Tagesordnung. Ausgezahlt werden soll die Dividende - in Summe geht es um 1,755 Mio. Euro - diesmal aber erst am 6. Oktober 2026. Hintergrund sind anstehende Investitionen in den neuen Lagerstandort Mehrum in der Nähe von Hannover, die die Liquidität zusätzlich zur Winterbevorratung im dritten Quartal 2026 belasten werden. Um die Aktionäre trotzdem in Form einer Dividende an den für 2025 erwirtschafteten Gewinnen zu beteiligen, schiebt Delticom die Ausschüttung um drei Monate nach hinten und setzt dabei auf die frische Liquidität aus dem Start des neuen Winterreifengeschäfts. Die Analysten der Quirin Privatbank haben die Delticom-Aktie zuletzt mit einem leicht nach unten angepassten Kursziel von 3,70 Euro zum Kauf empfohlen. Die Dividendenrendite beträgt immerhin 4,7 Prozent. Aber nochmals der Hinweis: Ausgezahlt wird diesmal erst Anfang Oktober 2026....Den vollständigen Artikel lesen ...
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