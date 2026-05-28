2G Energy wird nach Darstellung von SMC-Research dank eines Großauftrags ab dem zweiten Halbjahr containerisierte Kraftwerke für Data Center mit einer kumulierten Leistung im niedrigen dreistelligen Megawattbereich liefern. Das hat zu einer optimistischen Prognose des Managements geführt - und weitere Großaufträge sind zudem in den nächsten Monaten denkbar. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin sein Kursziel deutlich erhöht und sein Kaufurteil bestätigt.

2G Energy bieten sich laut SMC-Research zahlreiche attraktive Wachstumsopportunitäten. Das habe das Unternehmen jetzt mit einem spektakulären Großauftrag untermauert. Das Unternehmen werde in den nächsten Jahren an einen Kunden in Nordamerika containerisierte Kraftwerke mit einer Gesamtleistung im dreistelligen Megawatt-Bereich liefern.

Das werde sich sehr positiv in den Zahlen zeigen. Im laufenden Jahr werden die Erlöse eher am oberen Ende der Zielrange von 440 bis 490 Mio. Euro liegen und für 2027 sei ein weiterer Schub auf 570 bis 620 Mio. Euro absehbar. Dann solle die EBIT-Marge auf mehr als 11 Prozent steigen.

Die Analysten haben in Reaktion auf diese Aussichten ihre Schätzungen deutlich erhöht, wobei sie auch zumindest einen weiteren Großauftrag - allerdings noch vorsichtig - eingeplant haben, denn das Unternehmen habe für die nächsten Monate weitere große Abschlüsse in Aussicht gestellt. Mit Kapazitätserweiterungen am Stammsitz werde derzeit die Grundlage geschaffen, um diese Nachfrage auch bedienen zu können.

Die Schätzungen der Analysten bewegen sich daher für 2027 umsatzseitig leicht oberhalb der Guidance, woraus sich - in Kombination mit dem Roll-over des Modells auf das neue Basisjahr 2026 - ein deutlich angehobenes Kursziel von 78,00 Euro ergebe Damit sehen die Analysten für die 2G-Aktie auch nach dem Kurssprung ein Aufwärtspotenzial von 13 Prozent und bestätigen ihre Einstufung mit "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.5.2026 um 12:15 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 28.05.2026 um 11:40 Uhr fertiggestellt und am 28.05.2026 um 12:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-28-SMC-Comment-2G_frei.pdf

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