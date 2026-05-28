Der Münchener Projektierer Kyon Energy startet an drei deutschen Standorten mit dem Bau von Batteriespeichern. Zusammen haben sie eine Leistung von 273 Megawatt, die Kapazität liegt bei 552 Megawattstunden. Kyon Energy entwickelt, baut und betreibt die Anlagen. Der mit 146 Megawatt leistungsstärkste Speicher entsteht im schleswig-holsteinischen Husum. Die Großbatterie soll unter anderem Wind-Erzeugungsspitzen aufnehmen und den Strom wieder bedarfsgerecht ins Netz speisen. Im sauerländischen Brilon-Nehden baut Kyon Energy einen 103-Megawatt-Speicher. Nach Angaben von Kyon Energy ist das Stromnetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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