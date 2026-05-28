Zürich - Das Schweizer Startup Stellar Alpina hat in einer von Founderful angeführten Pre-Seed-Finanzierungsrunde 3,5 Millionen Schweizer Franken eingesammelt, an der sich LP&E sowie strategische Deep-Tech-Investoren beteiligten. Das in Zürich ansässige Unternehmen entwickelt Rotationsdetonationsraketentriebwerke (RDREs), die durch kleinere und effizientere Antriebssysteme die Mobilität im Weltraum verbessern sollen. Das im Innovation Park Zürich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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