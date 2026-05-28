Schlieren - LimmaTech Biologics AG, ein Schweizer Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, das Impfstoffe zur Prävention lebensbedrohlicher Krankheiten entwickelt, gab den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die Übernahme durch Lilly bekannt. LimmaTech entwickelt Impfstoffe gegen bakterielle Krankheitserreger, bei denen die zunehmende Antibiotikaresistenz die therapeutischen Möglichkeiten zunehmend einschränkt, darunter Staphylococcus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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