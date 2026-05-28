Bern - Die Schweiz muss bei der Digitalisierung handeln. Ein grossangelegtes Forschungsprogramm zeigt: Ob KI uns nützt oder schadet, entscheidet nicht die Software, sondern der Faktor Mensch. Die Forschenden fordern ein Umdenken in Schulen, Medien und auf dem Arbeitsmarkt. «Die digitale Transformation, also die Veränderungen, die durch die Technik, die künstliche Intelligenz durch Computer auf uns zukommen, ist in vollem Gange und verändert unser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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