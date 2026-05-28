Walisellen - Die smartconext AG, Anbieterin für KI-basierte Bauprojektinformationen, und der Schweizerische Maler- und Gipserunternehmen-Verband (SMGV) gehen eine weitreichende Kooperation ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die rund 1'900 Mitgliedsbetriebe des SMGV aktiv bei der Digitalisierung ihrer Akquise-Prozesse zu unterstützen und ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Ab sofort erhalten SMGV-Mitglieder einen privilegierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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