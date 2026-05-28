Die neuen Generatoranschlusskästen FWS 3 und FWS 6 von Citel kombinieren den Brandschutz mit AC- und DC-Ableitern in einem Gerät und sind für Photovoltaik-Anlagen bis 1000 VDC Spannung geeignet. Der Überspannungsschutzexperte Citel präsentiert auf der Fachmesse Intersolar Europe im Juni erstmals seine neuen Feuerwehrschalter FWS 3 und FWS 6. Die ab sofort beim Großhandel erhältlichen Generatoranschlusskästen mit integrierten Feuerwehr-Notschaltern eignen sich für Photovoltaik-Anlagen bis 1000 VDC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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