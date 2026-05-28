DJ Airbus kooperiert mit Mistral AI

Von Mauro Orro

DOW JONES--Airbus kooperiert mit Mistral AI, um die Modelle des französischen KI-Unternehmens in Bereichen wie der Dokumentenerstellung und dem Flugzeugdesign zu nutzen. Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern teilte mit, er werde Lizenzen für die Produktsuite von Mistral AI erwerben, um den Einsatz von KI in den Bereichen Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber, Verteidigung und Raumfahrt auszuweiten.

Die Modelle von Mistral würden dazu beitragen, komplexe Arbeitsabläufe zu optimieren und die Ingenieure während der Entwicklungs-, Test- und Zertifizierungsphasen von Flugzeugen zu unterstützen.

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May 28, 2026 06:32 ET (10:32 GMT)

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