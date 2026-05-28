Prilly - Visium hat nach acht Jahren als eigenfinanziertes Unternehmen seine erste institutionelle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile 100 Mitarbeiter in ganz Europa und bietet Kunden in stark regulierten Branchen KI- und Datendienste an. Die Runde wurde gemeinsam von Columbus Venture Partners und Concentric geleitet. Das 2018 in Lausanne gegründete Unternehmen Visium bietet KI- und Datendienstleistungen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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