Lausanne - Das Foodtech-Startup TUUS hat von Venture Kick 150'000 CHF erhalten, um eine pflanzliche Hydrogel-Plattform für die kontrollierte Freisetzung von Nährstoffen und Wirkstoffen weiterzuentwickeln. Die Technologie zielt darauf ab, eine stabilere Aufnahme und eine verbesserte Verträglichkeit in Anwendungsbereichen zu gewährleisten, die von der Sporternährung bis hin zu Arzneimitteln reichen. Ausdauersportler verlassen sich oft auf Energiegele, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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