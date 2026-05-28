Die Nvidia-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch am 14. Mai den Rückwärtsgang eingelegt und bis gestern -10% an Wert verloren. Auch am Donnerstag scheint sich der Abwärtstrend des Chipkonzerns fortzusetzen. Warum verabschieden sich Anleger plötzlich vom wertvollsten Unternehmen der Welt und tun sie es zu Recht? Fünf Belastungsfaktoren für die Aktie Einen konkreten Auslöser für einen Sell-off der Nvidia-Aktie gibt es momentan nicht. Vielmehr scheint der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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