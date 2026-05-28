Die Infineon-Aktie hat seit dem Tief vom März eine beeindruckende Rally von rund +123% hingelegt. Mit dem steilen Anstieg rückt nun das historische XETRA-Hoch bei 83,45 € in den Fokus. Gelingt der Ausbruch darüber, wäre sogar die runde Marke von 100 € ein realistisches Projektionsziel. Fundamental wurde die Aktie gestern von meinem Kollegen Rudolf Schneider analysiert. Rally mit Nachdruck Die Aktie hat sich in den vergangenen Wochen regelrecht aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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