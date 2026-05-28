Gestern hat die Bundenetzagentur ihre Reformpläne für die Netzentgelte vorgestellt, die im Sommer in die AgNes-Festlegung einfließen sollen. Der Bundesverband Solarwirtschaft befürchtet, dass Betreiber:innen von Solarstromanlagen künftig übermäßig an den Kosten für Erhalt und Ausbau der Stromnetze beteiligt werden. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) befürchtet, dass die Neuordnung der Netzentgelte den Photovoltaik-Ausbau in Deutschland gefährdet und fordert Nachbesserungen. Die Solarbranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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