© Foto: Juan Vega - EUROPA PRESSBayer weist alles zurück, doch die Vorwürfe wiegen schwer: Hat der Konzern den Markt für Gen-Maissaatgut in den USA ausgebremst?Das US-amerikanische Saatgutunternehmen Latham Quality hat Bayer verklagt, weil dieses angeblich den US-Markt für gentechnisch verändertes Maissaatgut monopolisiert. In der im April eingereichten und am Dienstag veröffentlichten Klage wirft der Kläger dem deutschen Unternehmen vor, für gentechnisch verändertes Maissaatgut überhöhte Preise verlangt und den Marktzugang für Generika mit diesem Merkmal unrechtmäßig verhindert zu haben. Die Klage wurde beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Missouri eingereicht. Der Kläger will Schadensersatz und eine …Den vollständigen Artikel lesen
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