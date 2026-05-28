Zürich - Im Jahr 2025 konnte die AMAG Group ihre CO2-Emissionen abermals deutlich reduzieren. Wie aus dem neuen Nachhaltigkeitsbericht des Familienunternehmens hervorgeht, sind die CO2-Emissionen über alle Scope-Kategorien hinweg 2025 um 35 Prozent im Vergleich zum Referenzjahr gesunken. Diese Entwicklung zeigt auf, dass die Klimaziele vor allem dort erreicht werden, wo das Unternehmen, Kundinnen und Kunden, Partner sowie der Markt entlang der gesamten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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