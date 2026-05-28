Revolution Medicines - RVMD: potenzieller Durchbruch bei Bauchspeicheldrüsenkrebs treibt den Aktienkurs!

Starke Phase-3-Daten!

Längere Überlebenszeit mit längerer Überlebenszeit. Revolution Medicines (RVMD) rückt mit Daraxonrasib näher an einen möglichen Milliardenmarkt in der Krebsmedizin heran.

Revolution Medicines (RVMD) - US76155X1000

Rückblick: Nach einem Sechsmonatsplus von rund 98 Prozent notiert die Revolution-Medicines-Aktie knapp unter dem Allzeithoch an einer mehrfach getesteten Widerstandslinie. Ausschlaggebend für diese Kursentwicklung waren unter anderem positive Nachrichten zum Krebsmedikament Daraxonrasib.

Revolution-Medicines-Aktie: Chart vom 27.05.2026, Kürzel: RVMD Kurs: 153.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im Chartbild haben wir das Kurspotenzial beim Überschreiten der Widerstandslinie nach Measured Move eingezeichnet und landen bei circa 205 USD. Eine finale Zulassung könnte diese Entwicklung beschleunigen.

Mögliches bärisches Szenario

Der Sektor der forschenden Pharma-Unternehmen gilt als extrem sprunghaft. Sollte sich andeuten, dass die Zulassung womöglich doch verweigert würde, könnten Anleger das Interesse schnell verlieren. Die Aktie könnte auch mit einem Gap Down reagieren. Daher ist gutes Money Management das A & O.

Meinung

Die 2014 gegründete Revolution Medicines aus Redwood City in Kalifornien entwickelt zielgerichtete Krebsmedikamente gegen sogenannte RAS-Mutationen und konzentriert sich vor allem auf Bauchspeicheldrüsen-, Lungen- und Darmkrebs. Die jüngsten Phase-3-Daten zu Daraxonrasib gelten als potenzieller Durchbruch bei metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs: Die mediane Gesamtüberlebenszeit lag bei 13.2 Monaten gegenüber 6.7 Monaten unter Standardchemotherapie. Gleichzeitig verbesserte sich auch das progressionsfreie Überleben deutlich. Der Wirkstoff wird als Tablette einmal täglich eingenommen und zeigte ein beherrschbares Sicherheitsprofil ohne neue Warnsignale. Analysten sehen darin die Chance auf einen neuen Therapiestandard und schätzen das Umsatzpotenzial langfristig auf mehrere Milliarden USD jährlich. Fazit: ein bullisches Setup mit branchentypischem Risiko!



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 32.53 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 335.98 Millionen USD

Meine Meinung zu RVMD ist bullisch.

Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/pharmaceuticals-biotech/nasdaq-rvmd/revolution-medicines/news/was-die-phase-3-ueberlebensdaten-von-daraxonrasib-von-revolu

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026

Autor: Thomas Canali

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