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ratgeberGELD.at
28.05.2026 14:09 Uhr
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Revolution Medicines - RVMD: potenzieller Durchbruch bei Bauchspeicheldrüsenkrebs treibt den Aktienkurs!

Starke Phase-3-Daten!

Längere Überlebenszeit mit längerer Überlebenszeit. Revolution Medicines (RVMD) rückt mit Daraxonrasib näher an einen möglichen Milliardenmarkt in der Krebsmedizin heran.

Revolution Medicines (RVMD) - US76155X1000

Rückblick: Nach einem Sechsmonatsplus von rund 98 Prozent notiert die Revolution-Medicines-Aktie knapp unter dem Allzeithoch an einer mehrfach getesteten Widerstandslinie. Ausschlaggebend für diese Kursentwicklung waren unter anderem positive Nachrichten zum Krebsmedikament Daraxonrasib.

Revolution-Medicines-Aktie: Chart vom 27.05.2026, Kürzel: RVMD Kurs: 153.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im Chartbild haben wir das Kurspotenzial beim Überschreiten der Widerstandslinie nach Measured Move eingezeichnet und landen bei circa 205 USD. Eine finale Zulassung könnte diese Entwicklung beschleunigen.

Mögliches bärisches Szenario

Der Sektor der forschenden Pharma-Unternehmen gilt als extrem sprunghaft. Sollte sich andeuten, dass die Zulassung womöglich doch verweigert würde, könnten Anleger das Interesse schnell verlieren. Die Aktie könnte auch mit einem Gap Down reagieren. Daher ist gutes Money Management das A & O.

Meinung

Die 2014 gegründete Revolution Medicines aus Redwood City in Kalifornien entwickelt zielgerichtete Krebsmedikamente gegen sogenannte RAS-Mutationen und konzentriert sich vor allem auf Bauchspeicheldrüsen-, Lungen- und Darmkrebs. Die jüngsten Phase-3-Daten zu Daraxonrasib gelten als potenzieller Durchbruch bei metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs: Die mediane Gesamtüberlebenszeit lag bei 13.2 Monaten gegenüber 6.7 Monaten unter Standardchemotherapie. Gleichzeitig verbesserte sich auch das progressionsfreie Überleben deutlich. Der Wirkstoff wird als Tablette einmal täglich eingenommen und zeigte ein beherrschbares Sicherheitsprofil ohne neue Warnsignale. Analysten sehen darin die Chance auf einen neuen Therapiestandard und schätzen das Umsatzpotenzial langfristig auf mehrere Milliarden USD jährlich. Fazit: ein bullisches Setup mit branchentypischem Risiko!


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 32.53 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 335.98 Millionen USD
  • Meine Meinung zu RVMD ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/pharmaceuticals-biotech/nasdaq-rvmd/revolution-medicines/news/was-die-phase-3-ueberlebensdaten-von-daraxonrasib-von-revolu
  • Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, da eine eng verbundene Person Positionen in APP hält.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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