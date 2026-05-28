Mit KI-Assistenten, Nvidia-Robotik und einem internationalen Marketplace-Ausbau versucht sich die Otto Group neu zu erfinden. Die neuen Geschäftszahlen zeigen: Der Konzern steigert zwar deutlich seinen Gewinn, trotzdem bleibt die Lage im E-Commerce angespannt. Die Otto Group hat ihr Geschäftsjahr 2025/26 trotz schwacher Konsumstimmung und geopolitischer Unsicherheiten mit einem deutlichen Ergebnisplus abgeschlossen. Mit dafür verantwortlich ist der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n