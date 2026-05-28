Der Schweizer Generikahersteller Sandoz warnt vor wachsendem Druck auf die europäische Antibiotika Produktion. Konzernchef Richard Saynor sieht internationale Preisverzerrungen und unfaire Wettbewerbsbedingungen als Gefahr für die Versorgungssicherheit. Im Fokus stehen billige Wirkstoffimporte aus China.Sandoz schlägt Alarm bei Antibiotika Sandoz macht auf ein Problem aufmerksam das weit über den Pharmasektor hinausreicht. Nach Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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